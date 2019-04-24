كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمي: رفض تركيا الاعتراف بالمجازر بحق الأرمن يقف حائلًا ضد قرار السلم بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور انترانيك داكسيون، أستاذ العلوم بجامعة هايكزيان، إن العالم معترف بالمذابح التي شنتها تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، لافتًا إلى أن 30 % من الشعب التركي معترف بمذابح تركيا.

وأضاف داكسيون، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن رفض تركيا الاعتراف بالمجازر بحق الأرمن يقف حائلًا ضد قرار السلم بين البلدين، موضحًا أننا نريد قرار استراتيجي من تركيا بالاعتراف بهذه المجازر.

تحيي أرمينيا وجالياتها حول العالم، اليوم ذكرى مذبحة الأرمن على يد قوات الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى، كما تشهد عدد من الدول مسيرات وفعاليات بهذه المناسبة، بينها فرنسا والولايات المتحدة للتنديد بجرائم الدولة العثمانية بحق الأرمن بين عامي 1915 و1917.