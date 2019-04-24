اللثام والحايك.. تحد مغربي جديد يجتاح مواقع التواصل

انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، تحد جديد بين الفتيات المغربيات، أطلقن عليه اسم “تشالنج اللثام والحايك المغربي”.
وشرعت العديد من الفتيات في الانخراط في التحدي، عبر نشر صورهن إما باللثام، أو الحايك، متشابهات بـ”لوك” المرأة المغربية التقليدي.
وانتشر التحدي بسرعة على موقع تبادل الصور “أنستغرام”، وشارك فيه شباب ذكور كذلك، وذلك عبر التقاط صور مع فتيات يرتدين اللثام، أو الحايك، ونشرها مرفقة بـ”هشتاغ” #تشالنج اللثام والحايك المغربي.
ويهدف التحدي، حسب المروجين له، إلى رد الاعتبار إلى زي المرأة المغربية التقليدي، الذي كان يرمز إلى الوقار والحشمة.
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