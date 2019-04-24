أبرز برامج رمضان 2019 على القناتين الأولى والثانية..هل ترضي المشاهد المغربي؟

يلتقي المشاهد المغربي، شهر رمضان المقبل، مع برمجة رمضانية متنوعة، على القناتين الأولى، والثانية.

ويلتقي الجمهور على القناة الثانية، وقت الإفطار مع موسم جديد من برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، التي يقع ضحيتها فنانون، ومشاهير، إضافة إلى السلسلة الكوميدية “حي البهجة” في جزئها الثاني بمشاركة فنانون جدد، منهم صفاء حبيركو، وسهام أسيف، إضافة إلى مسلسل “قلبي لي بغاه”، الذي يعتبر أول تجربة تمثيل للمغنية سلمى رشيد، التي تؤدي فيه دور البطولة، إلى جانب عبد الإله رشيد، ومحمد الخياري.

ويعود برنامج “ماستر شاف سليبريتي” كموعد أسبوعي على القناة الثانية، إذ يتبارى فيه نجوم في الطبخ، كما تعرض سلسلة حديدان في جزء جديد.

وبالنسبة إلى القناة الأولى، فسإنها تعرض خلال الشهر الفضيل سلسلة بعنوان “همي ولاد عمي”، يؤدي بطولتها الفنان عزيز داداس، إضافة إلى المسلسل الدرامي “دموع وردة” من بطولة رفيق بوبكر، ومجدولين الإدريسي، وحنان الإبراهيمي.

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ويعود مسلسل “رضاة الوالدة” في جزئه الثاني، ضمن برمجة القناة الأولى خلال رمضان، إضافة إلى سلسلة “السوحليفة”، التي يؤدي بطولتها الكوميدي يسار رفقة ابنة أخته الطفلة إسراء.

ويؤدي الكوميدي، باسو، بطولة عمل كوميدي بعنوان “باسو بطل عمارة”، يعرض كذلك على الأولى، إضافة إلى سلسلة “بنت باب الله” للمخرج فاطمة بوبكدي.

وتشهد نسب المشاهدة ارتفاعا كبيرا في رمضان، ويصبح التنافس بين القناتين الأولى، والثانية مشتدا حول من يستطيع ببرمجته استقطاب أكبر عدد من المشاهدين.