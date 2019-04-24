"السعودية تعرض 180 مليون يورو لاستضافة السوبر الإسباني"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الثلاثاء، عن تقدم السعودية بعرض إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن احتضان مباريات بطولة كأس "السوبر" المحلية، لمدة ست سنوات قادمة.

وأفاد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روباليس، اليوم، الأربعاء، عن وجود "إمكانية" لإقامة الكأس السوبر الإسبانية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس، في السعودية اعتبارا من 2020، على غرار الكأس السوبر الإيطالية.

وتعمل المملكة على استضافة عدد متزايد من الأحداث الرياضية العالمية، منها على سبيل المثال استضافة مباراة الكأس السوبر الإيطالية التي انتهت بفوز يوفنتوس على ميلان 1-صفر في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبحسب "ماركا" فإن الاتحاد الإسباني تلقى عرضًا قيمته 30 مليون يورو سنويًا من السعودية لإقامة مباريات كأس السوبر على أرضها لمدة ست سنوات مقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين حيث لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي إلا بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني للعبة المقررة يوم 29 نيسان/ أبريل الجاري.

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ولم يصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني يوضح من خلاله صحة العرض السعودي من عدمه.

يذكر أن الاتحاد الإسباني استقر على تغيير نظام كأس السوبر الإسباني، ليتنافس عليه 4 فرق بدلًا من فريقين، وأن يقام خارج حدود البلاد.

وسيشهد كأس السوبر الإسباني مشاركة بطل الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه، لتقام البطولة في شهر كانون الثاني/ يناير بدلًا من بداية الموسم.