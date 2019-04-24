انت الان تتابع تفاصيل خبر مستشار أردوغان: بن سلمان يسيطر على القضاء السعودي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 08:41 مساءً - أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزب العدالة والتنمية، أنَّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحكم في القضاء السعودي، "لذلك" لا يتمتع بالاستقلالية.

وشكَّك أقطاي، خلال مقابلة مع صحيفة "العرب" القطرية، أمس، في نزاهة وشفافية ومصداقية المحاكمة التي تجريها السلطات السعودية للمتهمين في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، بسبب رفضها حضور مراقبين ووسائل إعلامية.

واعتبر أن الإجراء الأمريكي الأخير بمنع المشتبه بهم في قتل خاشقجي من دخول أمريكا "خطوة إيجابية"، داعياً واشنطن إلى فصل تحقيق العدالة في قضية خاشقجي عن مصالحها مع السعودية.

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وكان خاشقجي قد قُتل على يد فرقة اغتيال خاصة مقرَّبة من ولي العهد السعودي، في جريمة بشعة هزَّت العالم؛ نظراً إلى طريقة قتله وتقطيع جثته التي ما زال مكانها مجهولاً بعد أكثر من 7 أشهر على الجريمة.

كذلك، شدد أقطاي على أن بلاده تسعى إلى التوافق بين الدول العربية والتعاون معها، نافياً ما تروج له بعض الدول العربية من أن تركيا تعيد إحياء الدولة العثمانية، بسبب صعودها الاقتصادي.

وعن العلاقات التركية القطرية، بيَّن أنها "نموذجية، حيث أصبح البلدانِ يداً واحدة وبينهما تحالف قوي"، قائلاً: "فمن يهاجم قطر كأنه يهاجم تركيا، كما أن هناك مشاريع مشتركة بين البلدين، خاصة بعد أزمة الليرة التركية".