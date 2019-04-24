انت الان تتابع تفاصيل خبر ثاني مرة خلال أسبوع.. الحبتور يدعو للتطبيع مع "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 08:41 مساءً - جدد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، دعوته للتطبيع مع "إسرائيل"، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد من دعوة مماثلة وجّهها لدول الخليج.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعاً مصوراً للحبتور على صفحتها بتويتر، اليوم الأربعاء، وكتبت بعض العبارات التي كان يتحدث بها.

وقال الحبتور تعليقاً على دعوته السابقة، في 19 أبريل الجاري: "حصلت دعوتي للسلام مع إسرائيل على الكثير من الهجمات والشتائم".

وأضاف: "أقول لهؤلاء -مع احترامي- ماذا حققت الأحلام الوردية والدعوات لرفض السلام للإخوة الفلسطينيين؟".

وتابع تساؤلاته: "ماذا قدمتم لأطفال وشباب فلسطين؟ ومن لديه حلّ للقضية؟ أن نرضى بالوضع الراهن يعني أن نرضى استمرار الجحيم الفلسطيني".

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واقتطعت خارجية الاحتلال من كلام الحبتور في تغريدتها: "الحبتور يعقّب على ردود الفعل السلبية لدعوته التوصل إلى سلام مع إسرائيل".

كما وصف الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، رجل الأعمال الإماراتي بأنه "رجل السلام"، متسائلاً: "لماذا لا نغتنم الفرصة؟".

والجمعة الماضي، دعا الحبتور دول الخليج إلى التعاون مع "إسرائيل" اقتصادياً وزراعياً وعلمياً ودفاعياً، معتبراً أن إيران هي "العدو الأكبر" لدول الخليج.

وتوقع أن حديثه هذا قد يعرّضه "للسب والشتائم"، زاعماً أن "إسرائيل دولة متقدمة علمياً واقتصادياً وإلكترونياً، ولا يوجد دولة بقوتها الاقتصادية".

وتأتي تصريحات الحبتور متناغمة مع مواقف أبوظبي من دولة الاحتلال، إذ شهدت الفترة الأخيرة تبادلاً للزيارات بين مسؤولين في "تل أبيب" وأبوظبي.