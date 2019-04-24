قائد الحرس الثوري الإيراني يدعوا توسيع نفوذ إيران من المنطقة إلى العالم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:24 مساءً, 24 أبريل 2019 م المناطق- الرياض دعا قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد، العميد “حسین سلامي”، إلى توسيع نفوذ إیران العسكري في كل العالم

وقال سلامي: یجب توسيع نفوذنا من المنطقة إلى العالم كي لا تبقى أي نقطة آمنة لأعدائنا، مؤكداً بإن فیلق القدس موجود في شرق المتوسط والبحر الأحمر لإضعاف سيطرة أمريكا حسب زعمه.

وأضاف: تجاربنا الصاروخية مستمرة وقادرون على مواجهة الامریكیین في المیاة الخليجية.

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