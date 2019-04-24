شكرا لقرائتكم خبر عن اسكتلندا تلوح باستفتاء ثان للاستقلال عن بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيقولا ستورجن اليوم إنها تسعى إلى إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا خلال عامين إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستورجن، التي ترأس الحزب القومي الاسكتلندي، للبرلمان المفوض في إدنبرة إن "62 بالمئة من الاسكتلنديين صوتوا لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي هباء".

وكانت ستورجن تشير إلى استفتاء أجري عام 2016 حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، والذي صوت فيه 52 بالمئة من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي استكتلندا، صوت أغلبية من الاسكتلنديين لصالح البقاء داخل الاتحاد.