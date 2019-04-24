شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات تابعة لـ «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم ، عقوبات على شخصين و3 كيانات ضمن برنامج العقوبات المتعلقة بجماعة حزب الله.

يشار أنه بموجب العقوبات ، سيتم تجميد كل ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات في أميركا، ويُمنع على كل الأميركيين التعامل مع المشمولين بالعقوبات.

وكانت الخزانة أكدت في وقت سابق أن حزب الله "منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل المئات من الأميركيين، وهي أيضاً الوسيلة الرئيسية لإيران لزعزعة الحكومات العربية الشرعية عبر الشرق الأوسط".