الرئيس الأوكراني الجديد يدعو لتشديد العقوبات على موسكو

دعا الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الغرب إلى تشديد العقوبات على موسكو، بعدما أقرت تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.



وأعلن زيلينسكي أن "أوكرانيا تعتمد على المجتمع الدولي وعلى تشديد الضغط الدبلوماسي والعقوبات على روسيا"، وفق ما جاء في بيان صادر عن فريق الرئيس المنتخب، الذي فاز الأحد بأكثر من 73% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

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وفي أول تعليق لموسكو على فوز فولوديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا، اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن فوزه يعطي فرصة لموسكو في تحسين علاقاتها مع كييف.







وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح عقب إعلان فوز الرئيس الأوكراني الجديد، بأن الأهم لموسكو أن يكون هناك وفاء بالعهود، وأن يكون لدى السلطة الجديدة احترام للقانون الدولي والتزامات أوكرانيا الدولية"، مشدداً في الوقت نفسه على أن من بين هذه الالتزامات اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع المسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا).

والعلاقات بين أوكرانيا وروسيا متوترة منذ أحداث 2014 التي أطاحت بالرئيس الموالي للكرملين، وقامت موسكو العام الجاري بضم القرم، ودعمت انفصاليين في نزاع في الشرق الأوكراني أودى بحياة نحو 13 ألف شخص.