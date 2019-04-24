واشنطن تعلن جاهزيتها للتصدي للتهديدات الإيرانية

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جدة - خالد شويل - واس (واشنطن) صرح المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، اليوم (الأربعاء)، بأن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي «دولية بامتياز»، وأن أي تهديد بغلقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية. صرح المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، اليوم (الأربعاء)، بأن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي «دولية بامتياز»، وأن أي تهديد بغلقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية. وأضاف براون في حديث مع الصحافيين بوزارة الدفاع، أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحماية حرية الملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في المنطقة، وبالتالي فإن «لدى القوات الأمريكية وشركائها الجاهزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي».



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