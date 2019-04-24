شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تدعو لتشديد العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كييف)

دعا الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأربعاء) الغرب إلى تشديد العقوبات على موسكو، بعدما أقرّت تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي أن «أوكرانيا تعتمد على المجتمع الدولي (...) وعلى تشديد الضغط الدبلوماسي والعقوبات على روسيا»، وفق ما جاء في بيان صادر عن فريق الرئيس المنتخب، الذي فاز بأكثر من 73% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.