شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: الإعدام لراهبين ادينا بقتل أسقف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

قضت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء) بالإعدام على راهبين قبطيين أدينا بقتل أسقف، في قضية هزت أقباط مصر في صيف 2018، بعد موافقة مفتي البلاد على الحكم، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وكان القضاء أحال في فبراير ملفي الراهبين وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤوس المقاري، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهما لاتهامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس (68 عاماً) الذي عثر على جثته في يوليو 2018.