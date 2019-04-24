شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الجيش بانتظار مبادرات بناءة لحل الأزمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

أعلن الجيش الجزائري ترحيبه بأي مبادرة بناءة من أجل حل الأزمة في البلاد.

وقال رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح في بيان اليوم (الأربعاء) إن الجيش يبارك كل اقتراح بناء ومبادرة نافعة لحل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مشدداً على أن الجزائر ستخرج من أزمتها أكثر قوة وصلابة، لافتاً إلى أن الجيش قدم الضمانات الكافية للقضاء لمحاسبة الفاسدين.

في غضون ذلك، أفادت قناة النهار التلفزيونية اليوم، بأن قاضي تحقيقات أمر بإيداع أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف المقربين من الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة في الحبس المؤقت. وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الإثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.