بوتين يقرر تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان شرق اوكرانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته شبه جزيرة القرم في 18 اذار/مارس 2019

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الاربعاء يسهّل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد بضعة أيام من انتخاب الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

ويستهدف المرسوم الذي نُشر على موقع الكرملين، سكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين انفصلتا عن كييف في 2014 ويحكمهما متمردون تدعمهم موسكو.

وجاء في المرسوم أنه سيحق لسكان المنطقتين الحصول على الجنسية الروسية خلال ثلاثة أشهر من التقدم بطلب للحصول عليها.

وأضاف المرسوم أن الخطوة "تهدف إلى حماية حقوق وحريات الشخص والمواطن، وتستند إلى مبادئ مقبولة عموماً والى أعراف القانون الدولي".

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وبدأ النزاع بين الحكومة الاوكرانية والمتمردين الانفصاليين بعدما ضمت موسكو منطقة القرم في 2014. وأدت الحرب إلى مقتل نحو 13 ألف شخص.

وانتخبت اوكرانيا زيلينسكي الأسبوع الماضي. ووعد ب"إحياء" محادثات السلام مع الانفصاليين والتي تشارك فيها روسيا والغرب.

ووقع زعماء أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اتفاقات سلام في منسك في 2015 تهدف إلى إنهاء النزاع، إلا أن القتال استمر، ولا تبدو له نهاية في الأفق.