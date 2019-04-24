شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد مهنئا الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء: عيد قومى يحتاج لاحتفال مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، على تهنئة الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل، موضحا أن سيناء لها طبيعة خاصة ومكانة خاصة فى قلب كل مواطن مصرى لأن مصر ضحت بالغالى والنفيس فى سبيل استرداد هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

ونوه "النحاس" فى بيان بأن الشعب لا يغفل أن سيناء حتى الآن مستهدفة من قوى خارجية سواء من دول أو جماعات، لذلك يجب أن نحتفل جميعًا بهذا العيد القومى احتفالًا مميزًا، مشيرًا إلى أنه عندما نحتفل بتحريرها فإننا نتذكر كل شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرداد هذا الوطن.

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كما قدم الدكتور عمر عبد الجواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، التهانى للشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بمناسبة عيد تحرير أرض سيناء المبارك.

وأكد "عبد الجواد" أن القوات المسلحة المصرية منذ نشأتها وهي تنحاز للشعب في كل آلامه وآماله، مشيرا إلى أنها تحافظ على أمن وسلامة الوطن وتتصدى بكل قوى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين بجانب دورها فى الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وهى ملك للشعب.

ووجه "عبد الجواد" التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءًا للوطن وسالت دماءهم الشريفة على ترابه، مشيرا إلى أن الشعب المصري دائما يضرب المثل في الوطنية وشاهدنا هذا فى انتصار المواطن المصرى بكل فئاته وأطيافه رجالاً ونساء، شيوخاً وشبابا، بإرادته الحرة في دعم الدولة المصرية بإقرار التعديلات الدستورية والتى تعد تجديداً لثقة الشعب المصرى فى قيادته السياسية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف استقرار الوطن واستمرار خطط التنمية .