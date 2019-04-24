جدول عطلات البنوك في شم النسيم

مصراوي - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، عن جدول اجازاته بمناسبة تحرير سيناء وأعياد الربيع، وعيد العمال، بواقع 4 أيام.

وقال المركزي، إنه تقرر تعطيل العمل غدا الخميس، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويومي الأحد والاثنين المقبلين، بمناسبة عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل.

وقرر البنك تعطيل العمل يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019.