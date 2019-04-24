النشرة: قتيلان و5 جرحى في حادث سير على طريق كفردجال النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "سقوط قتيلين و5 جرحى نتيجة ​انقلاب سيارة​ رباعية الدفع من نوع رانج روفر على طريق كفردجال ​شوكين​ النبطية قرب مجمع مدرار وفي داخلها 5 اشخاص"، مشيراً إلى أنه "عملت فرق الاسعاف في ​جمعية الرسالة​ للاسعاف الصحي على نقل الاصابات الى ​مستشفى​ نبيه بري الجامعي في النبطية".

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