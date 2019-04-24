عبد الله: اذا كان هناك ضرورة لقرارات واجراءات مالية صعبة فلتكن عادلة

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في حديث تلفزيوني له أنه "اذا كان هناك ضرورة لقرارات واجراءات مالية صعبة فلتكن عادلة"، مشيراً الى أن "70 بالمئة من تمويل ​الموازنة​ يجب ان يتحمله الميسولين و​المصارف​، و20 أو 30 بالمئة من الطبقة المتوسطة وذلك عبر التقديمات الاجتماعية"، مشدداً على أن "الرواتب نحن ضد المس بها".

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