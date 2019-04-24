محمد شقير: نظام الرواتب في القطاع العام خاطئ ويجب إعادة بنائه

اعتبر وزير الاتصالات محمد شقير أن "الموظفين في مصلحة سكك الحديد يعملون في وزارة الاشغال وفي الطرقات ولكن تسميتهم خاطئة ولكن لا يجوز ان يتم ظلمهم وهو موظف في الدولة ويعمل كغيره وسأطلب من وزير الاشغال يوسف فنيانوس تغيير هذه التسمية".
وفي حديث تلفزيوني، لفت شقير إلى أن "نظام الرواتب في القطاع العام خاطئ ويجب إعادة بناء كل هذه الرواتب بشكل عادل للجميع".
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