محمد شقير: نظام الرواتب في القطاع العام خاطئ ويجب إعادة بنائه

اعتبر وزير الاتصالات ​محمد شقير​ أن "الموظفين في ​مصلحة سكك الحديد​ يعملون في ​وزارة الاشغال​ وفي الطرقات ولكن تسميتهم خاطئة ولكن لا يجوز ان يتم ظلمهم وهو موظف في الدولة ويعمل كغيره وسأطلب من وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ تغيير هذه التسمية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت شقير إلى أن "نظام الرواتب في ​القطاع العام​ خاطئ ويجب إعادة بناء كل هذه الرواتب بشكل عادل للجميع".