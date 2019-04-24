كيدانيان: شهداؤنا ارتاحت أنفسهم بعدما حصلنا على الاعتراف بالابادة

أكد وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ في تصريح له قبيل انطلاق مسيرة تنظمها الاحزاب ​الارمن​ية الثلاثة في ذكرى ​الابادة الارمنية​ والتي تنطلق من ​برج حمود​ الى كاثوليكوسية الارمن ​الارثوذكس​ - ​انطلياس​ أن "شهداءنا ارتاحت أنفسهم بعدما حصلنا على الاعتراف بالابادة".

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