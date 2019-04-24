وصلت منذ قليل مسيرة نظمتها الاحزاب الأرمنية في ذكرى الابادة الأرمنية، الى كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس في انطلياس، حيث سيلقي ممثلو الاحزاب الارمنية الثلاثة الطاشناق والهانشاق والرامغافار، كلمة بالمناسبة.
وكانت المسيرة التي تنظمها الاحزاب الأرمنية في ذكرى الابادة الأرمنية، انطلقت من برج حمود باتجاه انطلياس.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول مسيرة الاحزاب الارمنية في ذكرى الابادة الى كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.