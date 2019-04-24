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وصول مسيرة الاحزاب الارمنية في ذكرى الابادة الى كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس

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وصلت منذ قليل مسيرة نظمتها الاحزاب الأرمنية في ذكرى ​الابادة الأرمنية​، الى كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس في ​انطلياس​، حيث سيلقي ممثلو الاحزاب الارمنية الثلاثة ​الطاشناق​ والهانشاق و​الرامغافار​، كلمة بالمناسبة.

وكانت المسيرة التي تنظمها الاحزاب الأرمنية في ذكرى الابادة الأرمنية، انطلقت من ​برج حمود​ باتجاه انطلياس.

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