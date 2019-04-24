MTV: وفد المردة إلى الصيفي اقترح ضرورة التحضير للاستحقاق الرئاسي المقبل من الدخول بأسماء

علمت قناة الـ"MTV" أن "وفد المردة إلى مركز الكتائب في ​الصيفي​ اقترح ضرورة التحضير للاستحقاق الرئاسي المقبل ولكن من الدخول بالأسماء ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ ألمح لامكانية حصول تموضع استرتيجي سياسي مع تيار "المردة" تفرضها التطورات".

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