الجيش تسلم تحصينات حديدية نوع HESCO هبة من السلطات الأميركية

تسلم ​الجيش اللبناني​ في ​مرفأ بيروت​، بحضور عدد من الضباط، كمية من التحصينات الحديدية نوع (HESCO)، وذلك ضمن إطار برنامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني.

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