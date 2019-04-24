مراد بحث مع وزير التجارة الكويتي سبل تفعيل وتحسين الصادرات بين البلدين

بحث وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، العلاقات التجارية بين لبنان ودولة الكويت، من أجل تفعيل وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.
الروضان الذي زار مراد في مكتبه بتلَّة الخياط، شدّد على الميِّزات الخاصة والسمعة الجيدة للصادرات اللبنانية في الأسواق العربية، وقد عرض الوزير مراد أرقام الصادرات اللبنانية المتدنِّية بسبب الإجراءات الحدودية المتعثِّرة عبر الممر البري والتي كان للحرب التأثير السلبي فيها على المنطقة، وأشاد بدولة الكويت وثمَّن إهتمامها وحِرصها على لبنان وشعبه وإعتبرها الراعية الدائمة له.
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