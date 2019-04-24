شويغو: عازمون على تطوير التعاون العسكري مع السعودية

أكد وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​ خلال لقائه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان "أننا مصممون على تطوير التعاون الثنائي في إطار كل دائرة القضايا العسكرية والعسكرية التقنية التي تمثل اهتماما مشتركا لبلدينا".

وشدد شويغو على أن "الحوار البناء بين وزارتي الدفاع تسهم فيه بالدرجة الأولى علاقات الثقة على المستوى الأعلى" ل​روسيا​ و​السعودية​"، مشيراً إلى "ترحيب ​وزارة الدفاع الروسية​ بمشاركة السعودية في ​مؤتمر موسكو​ الثامن للأمن الدولي"، موضحا أن "هذه الفعالية تمثل منصة تقليدية تتيح تبادل الآراء بشكل صريح حول دائرة واسعة من المواضيع الحيوية المتعلقة ب​الأمن​ العالمي والإقليمي".