خارجية إيطاليا تحث الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة للتصدي لتدفق اللاجئين من ليبيا

أكّد وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو أن ​حكومة​ بلاده "طلبت من ​الاتحاد الأوروبي​ إعداد خطة للتصدي لتدفق ​اللاجئين​ المحتمل من الصراع المسلح في ​ليبيا​".

ويذكر أن ليبيا تعاني من عدم الاستقرار واحتدام الصراع بين قائد قوات شرق ليبيا خليف حفتر و حكومة طرابس المعترف بها دوليًا، بعدما أعلن حفتر بدء زحف قواته نحو العاصمة الليبية ​طرابلس​ في الثالث من نيسان.

وتشير إحصاءات للأمم المتحدة إلى أن "264 شخصًا بينهم 21 مدنيًا قتلوا منذ الخامس من هذا الشهر وأصيب 1266 بينهم 69 مدنيًا، فيما فر نحو 32 ألف مدني إلى مناطق أكثر أمنًا".

ورغم مساع أممية من أجل وقف ​إطلاق النار​ لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل هدنة.