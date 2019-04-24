زيلينسكي دعا لتشديد العقوبات على موسكو بعد قرارها تسهيل منح الجنسية لسكان شرق اوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي الغرب إلى "تشديد العقوبات على موسكو بعدما أقرّت تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا"، معلناً أن "أوكرانيا تعتمد على المجتمع الدولي وعلى تشديد الضغط الدبلوماسي والعقوبات على روسيا".
ولفت إلى أن "القرار تأكيد جديد على دور روسيا كدولة معتدية تشنّ حرباً على أوكرانيا".
وأقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرسوم تبسيط الإجراءات التي تسمح بمنح الجنسية الروسية إلى سكان المناطق الأوكرانية الانفصالية، الذين بات بإمكانهم الحصول على جواز سفر روسي "خلال ثلاثة أشهر" من تقديم طلب.
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