زيلينسكي دعا لتشديد العقوبات على موسكو بعد قرارها تسهيل منح الجنسية لسكان شرق اوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني الجديد ​فلاديمير زيلينسكي​ الغرب إلى "تشديد العقوبات على ​موسكو​ بعدما أقرّت تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق ​أوكرانيا​"، معلناً أن "أوكرانيا تعتمد على ​المجتمع الدولي​ وعلى تشديد الضغط الدبلوماسي والعقوبات على ​روسيا​".

ولفت إلى أن "القرار تأكيد جديد على دور روسيا كدولة معتدية تشنّ حرباً على أوكرانيا".

وأقرّ الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في مرسوم تبسيط الإجراءات التي تسمح بمنح الجنسية الروسية إلى سكان المناطق الأوكرانية الانفصالية، الذين بات بإمكانهم الحصول على ​جواز سفر​ روسي "خلال ثلاثة أشهر" من تقديم طلب.