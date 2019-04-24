أعلن عضو مجلس النواب المصري طارق حسنين، "عزمه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان من لا يشارك من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين"، مشيراً إلى أن "العقوبة المالية المتواجدة حاليا منذ أن كانت 5 جنيهات، وإلى أن بلغت 500 جنيه وهي لا تطبق"، قائلا: "البعض يعتبر المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات حق ولا ضرر في التنازل عنه".
وأكد أن "التعديل يتضمن النص على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن تسمى "بطاقة الواجب الوطني" يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تكون هذه البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة، على أن يحرم المواطن من هذه الخدمات في حال تخلف عن التصويت".
وأوضح أن "من بين الخدمات التي يتم ربطها ببطاقة الواجب الوطني، تجديد رخص قيادة السيارات، والسلاح، والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكة الحديد، والحرمان من الترقيات بالنسبة لموظفي الدولة والمحليات".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول مصري: لحرمان كل مواطن لا يشارك بالانتخابات من الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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