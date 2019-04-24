الخارجية الروسية حذرت واشنطن من تداعيات دبلوماسية التهديدات

ردت وزارة الخارجية الروسية على إعلان السفير الأميركي لدى موسكو، جون هانتسمان، الذي قال إن سفن بلاده في البحر الأبيض المتوسط رسالة لروسيا، محذرة واشنطن من "تداعيات دبلوماسية التهديدات"، مشيرةً إلى أنه "بودنا أن نؤمن بأن دبلوماسية التهديدات لن تتحول في نهاية المطاف إلى دبلوماسية القاذفات، لأنه لن يكون هناك منتصرون في هذه الحال والدبلوماسيون الأميركيون سيأسفون لعدم تمكنهم من العثور على إمكانيات لحوار طبيعي وبناء مع الشركاء في العالم".
ولفتت إلى "اننا نشعر بالأسف لإقدام ممثل الولايات المتحدة في روسيا على الإدلاء بمثل هذه التصريحات".
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