لفتت الرئاسة السورية إلى أنه "بعد نشرنا لخبر إغلاق حسابنا على إنستغرام، وتداول الخبر من قبل عشرات المواقع والصفحات والحسابات الوطنية والصديقة، إدارة "إنستغرام" تعيد تفعيل الحساب مرة أخرى، وتفك الحظر عن جميع الأجهزة التي كان يدار من خلالها الحساب، مع استمرار إغلاق حسابات وطنية أخرى غير حساب الرئاسة".
وفي بيان لها، أكدت الرئاسة أن "تواجدنا على وسائل التواصل الاجتماعي مستمر، وفي حال حدوث أي طارئ يمنعنا من هذا الوجود سنعلن عنه في حينه وأولا بأول عبر وسائل الإعلام الرسمية المعروفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة السورية: إدارة "إنستغرام" أعادت تفعيل حسابنا على موقعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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