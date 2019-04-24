مجموعة من الشبان في اسطنبول اغتصبوا فتاة عمرها خمس سنوات

اشتاط سكان مدينة ​اسطنبول​ التركية غضبًا، عقب حادثة ​اعتداء جنسي​ تعرضت له طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات في حي الكناري في كوتشوك تشكمتشا بعد أن قام ثلاثة اشخاص إثنان بالغان والثالث قاصر لا يتعدى عمره 15 سنة، بالاعتداء على الطفلة في مكان معزول عن مكان إقامتها، وقبل أن تجد أسرة الضحية الطفلة أمام الباب في حالة من الخوف، تم على إثرها نقلها إلى المستشفى.

وتبيّن أن المجموعة قامت بإلهاء طفل يبلغ 5 سنوات كان برفقة الضحية باعطائه أموالًا وطلبوا منه الابتعاد عن المكان ويعد الطفل الذي كان برفقة الفتاة الشاهد الوحيد في القضية.

وفور سماع سكان الحي بالحادث اشتعلوا غضبًا وتجمعوا أمام مركز ​الشرطة​ وطالبوا بالقصاص من الفاعلين وحماية الأطفال.

من جهتها لفتت الشرطة المحلية إلى أن "الضحية تخضع للرقابة داخل المستشفى مضيفة أنها تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل القبض على الجناة".