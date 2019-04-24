محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس ضابطين و4 أمناء عذبوا متهما حتى الموت

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس مباحث حدائق القبة، بالسجن المشدد 8 سنوات، والمشدد 7 سنوات لأربعة أمناء شرطة، لقتلهم متهما تحت التعذيب.
كما قضت المحكمة بالحبس لمدة سنة لمعاون مباحث القسم، وإلزامهم جميعا بالتعويض المدني المؤقت للمدعي بالحق المدني، وذلك في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة في الواقعة قتل وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، حيث تبين أن المتهمين عذبوا المجني عليه حتى الموت، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
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