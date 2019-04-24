سفير الامارات أكد أن بلاده تدرس رفع حظر السفر: صيف لبنان سيكون عامرا بالخليجيين

لفت سفير الامارات في لبنان حمد الشامسي إلى أن "صيف لبنان سيكون عامرا بالخليجيين والسعودية رفعت حظر سفر مواطنيها إلى لبنان والامارت تدرس هذا الموضوع مع الجهات المعنية"، موضحاً أن "فريق من هئية الطيران المدني الاماراتي زار مطار بيروت الدولي وسبقه زيارة للمدير العام للطيران المدني اليذ التقى لوزير الاشغال ومدير عام هيئة الطيران المدني اللبناني".
وفي حديث تلفزيوني، أشار الشامسي إلى أن "ما يهمنا هو استقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالمنطقة ولا يجب أن تترك الساحة لجهات لا تحب استقرار هذا البلد ولديها أجندات خاصة".
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