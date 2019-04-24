وكالات- قالت قناة "النهار" التلفزيونية اليوم، الأربعاء 24 أفريل 2019، إن قاضي تحقيقات جزائري أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.
وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الإثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / تلفزيون "النهار" : إيداع الإخوة كونيناف المقرّبين من عبد العزيز بوتفليقة في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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