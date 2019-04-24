الجزائر / تلفزيون "النهار" : إيداع الإخوة كونيناف المقرّبين من عبد العزيز بوتفليقة في...

وكالات- قالت قناة "النهار" التلفزيونية اليوم، الأربعاء 24 أفريل 2019، إن قاضي تحقيقات جزائري أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.

وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الإثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.