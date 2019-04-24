السفيرة الأمريكيّة : هناك مخطّطات إرهابيّة مستمرّة في سريلانكا

وكالات- قالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا اليوم، الأربعاء 24 أفريل 2019، إن واشنطن لم يكن لديها علم مسبق بتفجيرات عيد القيامة التي إستهدفت كنائس وفنادق في البلد الآسيوي لكنها تعتقد الآن أن هناك مخططات إرهابية مستمرة فيه.

وأضافت السفيرة ألاينا تبليتز للصحفيين في كولومبو "لم يكن لدينا علم مسبق بهذه الهجمات. نعتقد أن هناك مخططات إرهابية مستمرة. يمكن للإرهابيين الهجوم دون سابق إنذار. والأهداف النموذجية هي التجمعات الكبيرة والأماكن العامة".