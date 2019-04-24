وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الصيني التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الخميس، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين اليمن والصين ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، كما بحثاعددا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشاد وزير الخارجية اليمني بدور الصين في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى ما تمثله مبادرة
من جانبه، أشار السفير الصيني إلى أهمية اليمن بالنسبة لمبادرة "الحزام والطريق"، مؤكدًا اهتمام الصين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
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