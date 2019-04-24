وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الصيني التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الخميس، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين اليمن والصين ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، كما بحثا

عددا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشاد وزير الخارجية اليمني بدور الصين في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى ما تمثله مبادرة

الحزام والطريق من نموذج لتحقيق المصلحة المشتركة وتبادل المنافع الاقتصادية وتعزيز الحوار والتفاعل بين الحضارات.



من جانبه، أشار السفير الصيني إلى أهمية اليمن بالنسبة لمبادرة "الحزام والطريق"، مؤكدًا اهتمام الصين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.