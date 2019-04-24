سفيرة أمريكا ببيروت تؤكد حرص بلادها على الاستقرار الاقتصادي للبنان

أكدت السفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد، حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استقرار لبنان الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، للسفيرة الأمريكية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتجارة اللبناني منصور بطيش، للسفيرة الأمريكية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين،خاصة فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية اللبنانية، كما تطرق البحث إلى أفق الاستثمار في المراحل المقبلة، وإمكانية مساهمة رجال الأعمال والشركات الأمريكية في النهوض الاقتصادي والاستثمار في لبنان.

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