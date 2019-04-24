أكد وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، اليوم الأربعاء، في تصريح له خلال جولة تفقدية للحدود اللبنانية الجنوبية، التمسك بحقوق لبنان بكافة السبل بالتنسيق مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".
وقال بوصعب "إننا لن نتنازل عن أي شبر من أرضنا، وسنتمسك بحقوقنا بكافة السبل من خلال التنسيق مع اليونيفيل والمجتمع الدولي".وأضاف وزير الدفاع اللبناني "نتوجه للمعنيين في الداخل والخارج للتعويل على الجيش"، مشيراً إلى أن "العمليات في هذه المنطقة تنفذ بتنسيق عال جداً بين الجيش واليونيفيل، وليس من السهل على اللبنانيين أن يروا عسكرياً غير لبناني يدخل بين القرى، والأمور
وأوضح وزير الدفاع أن "لدى الجيش 5000 عنصر في هذه المنطقة، ولكن الحاجة هي لـ 10000 عنصر والتعويل على الجيش هو الأساس". وردا على سؤال عن سلاح "حزب الله"، قال وزير الدفاع: "لا أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش، وهو ما أقر به الأمين العام للحزب السيد نصرالله، وهذا يحتاج إستراتيجية دفاعية تُبحث حين تذهب الأخطار الإسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اللبناني: لن نتنازل عن شبر من أرضنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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