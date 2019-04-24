قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، إن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي دولية بامتياز، وأن أي تهديد بغلقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية.
وأضاف براون - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحماية حريةالملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في المنطقة، وبالتالي فإن لدى القوات الأمريكية وشركائها الجهوزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي.
من جهته.. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك - ردًا على تهديدات طهران - : "لقد هددوا
أضاف هوك: "أن إيران نظام خارج عن القانون، وهو يحاول عموما وعلى مدار الأربعين عامًا الفائتة، أخذ البلدان كرهائن للابتزاز ويحاولون إجبار الدول على عدم اتخاذ إجراءات معينة خوفا من انتقام إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: نحن وحلفاؤنا ملتزمون بحماية حرية الملاحة عبر مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.