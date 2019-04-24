واشنطن: نحن وحلفاؤنا ملتزمون بحماية حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيرل براون، إن مياه مضيق هرمز في الخليج العربي دولية بامتياز، وأن أي تهديد بغلقه سيؤثر على مسار الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية.

وأضاف براون - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحماية حرية

الملاحة البحرية ومسار القنوات التجارية العالمية في المنطقة، وبالتالي فإن لدى القوات الأمريكية وشركائها الجهوزية المطلوبة للرد على أي عمل عدائي.



من جهته.. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك - ردًا على تهديدات طهران - : "لقد هددوا

بإغلاق مضيق هرمز مرات أكثر مما أستطيع العد وسوف يقوم جيش الولايات المتحدة بالطيران والإبحار والعمل، حيثما يسمح القانون الدولي بذلك..هذا جزئيًا لضمان حماية المشاعات العالمية بحيث تكون آمنة للحركة التجارية وغير التجارية".



أضاف هوك: "أن إيران نظام خارج عن القانون، وهو يحاول عموما وعلى مدار الأربعين عامًا الفائتة، أخذ البلدان كرهائن للابتزاز ويحاولون إجبار الدول على عدم اتخاذ إجراءات معينة خوفا من انتقام إيران".