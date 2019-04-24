مجلس النواب العراقي يدعو لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى دعم الحكومة العراقية في توفير متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي.
وقال مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، وفدًا من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضمّ كلًّامن السيناتور ميت رومني من الحزب الجمهوري، والسيناتور كريس ميرفي من الحزب الديمقراطي، وبحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوي هود".
وأضاف المكتب أنه جرى خلال اللقاء بحث استمرار التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، للقضاء على خلايا تنظيم "داعش"
ودعا الحلبوسي، بحسب البيان، إلى ضرورة دعم الحكومة العراقية في توفير متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتوفير الخدمات من خلال الفرص الاستثمارية ودخول الشركات للعمل في العراق".
من جهته، أكد الوفد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى أن يكون العراق شريكا قويا ومزدهرا بعد انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي بجهود قواته المسلحة وبتضحيات أبنائه.
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