بوتين: روسيا لا تسعى لخلق مشاكل مع القيادة الأوكرانية الجديدة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى لخلق مشاكل للقيادة الأوكرانية الجديدة، لكنه شدد على ضرورة حل قضية منح الجنسية الروسية للروس المقيمين في منطقتي دونيتسك ولوجانسك.
وقال بوتين - خلال اجتماع مع أعضاء في مجلسالمشرعين الروس، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لا رغبة لدينا في خلق أي مشاكل للسلطة الجديدة في أوكرانيا، لكن لا يمكننا التسامح مع حرمان المقيمين في أراضي دونيتسك ولوجانسك من
وأوضح الرئيس الروسي أن المقيمين في هاتين المنطقتين لا يمكنهم التنقل بصورة طبيعية، ولا يستطيعون القيام بأبسط حقوقهم ومستلزماتهم.
وكان بوتين وقع في وقت سابق اليوم على قانون ينص على تسهيل إجراءات تقديم الجنسية الروسية للمقيمين في أراضي دونيتسك ولوجانسك.
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