بعد كارثتي إثيوبيا وإندونيسيا.. بوينج: تتكبد مليار دولار خسائر خلال 3 أشهر

قررت عملاق صناعة الطائرات الأمريكية (بوينج) تعديل توقعاتها المستقبلية للعام الجاري وستعلن عنها في وقت لاحق، وذلك بعد تكبدها خسائر قيمتها مليار دولار في أرباحها خلال 3 أشهر، مدفوعة بالآثار السلبية جراء سقوط طائرتين من طراز (ماكس 737) في إثيوبيا وإندونيسيا، ووقف تسيير الرحلات الجوية على متن ذلك الطراز اعتبارًا من مارس الماضي.

وأعلنت الشركة، في تقرير نشرته اليوم /الأربعاء/ مؤسسة

Advertisements

(ماركت ووتش) المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، انخفاض صافي الدخل إلى 2.15 مليار دولار أو 3.75 دولار للسهم الواحد، مقابل 2.48 مليار دولار أو 4.15 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت أن إيراداتها خلال الربع الأول انخفضت بنسبة 2% إلى 22.92 مليار دولار، كما تراجعت إيرادات

الطائرات التجارية بنسبة 9% إلى 11.82 مليار دولار، فيما ارتفعت عائدات الدفاع والفضاء والأمن بنسبة 2% لتصل إلى 6.61 مليار دولار، وزادت إيرادات الخدمات العالمية بنسبة 17% لتصل إلى 4.62 مليار دولار.

ذكر أن عملاق صناعة الطائرات الأمريكية تواجه أكبر أزمة في تاريخها بعد سقوط طائرتين من أسطولها الجوي من طراز (ماكس 737) إحداهما تابعة لشركة (ليون إير) في إندونيسيا والأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وأسفرت الحادثتان عن مقتل كل من على متن الطائرة وعددهم 346 شخصًا.