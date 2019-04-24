قررت عملاق صناعة الطائرات الأمريكية (بوينج) تعديل توقعاتها المستقبلية للعام الجاري وستعلن عنها في وقت لاحق، وذلك بعد تكبدها خسائر قيمتها مليار دولار في أرباحها خلال 3 أشهر، مدفوعة بالآثار السلبية جراء سقوط طائرتين من طراز (ماكس 737) في إثيوبيا وإندونيسيا، ووقف تسيير الرحلات الجوية على متن ذلك الطراز اعتبارًا من مارس الماضي.
وأعلنت الشركة، في تقرير نشرته اليوم /الأربعاء/ مؤسسة
وأوضحت أن إيراداتها خلال الربع الأول انخفضت بنسبة 2% إلى 22.92 مليار دولار، كما تراجعت إيرادات
ذكر أن عملاق صناعة الطائرات الأمريكية تواجه أكبر أزمة في تاريخها بعد سقوط طائرتين من أسطولها الجوي من طراز (ماكس 737) إحداهما تابعة لشركة (ليون إير) في إندونيسيا والأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وأسفرت الحادثتان عن مقتل كل من على متن الطائرة وعددهم 346 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد كارثتي إثيوبيا وإندونيسيا.. بوينج: تتكبد مليار دولار خسائر خلال 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.