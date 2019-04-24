اشتباكات بين داعش و طالبان للسيطرة على مناطق بشرق أفغانستان

أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء اندلاع اشتباكات عنيفة بين متمردي تنظيمي "طالبان" و "داعش" حول السيطرة على مناطق بإقليم "ننجرهار" بشرق البلاد. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الاشتباكات اندلعت الاثنين الماضي بعدما هاجم مقاتلو "داعش" قرى تقع تحت سيطرة "طالبان"، كما نقلت عن العضو بالمجلس المحلي للإقليم سهراب قادري قوله إن مقاتلي "داعش" سيطروا على ست قرى بمقاطعتي "خوجياني" و"شيرزاد" بالإقليم وأن القتال لايزال مستمرا.

وتابع المسئول المحلي قائلا إن القتال تسبب في فرار قرابة 500

من جانبه، صرح آية الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم أن السلطات ستقدم المساعدة إلى النازحين عبر توفير المعونة الطبية والغذائية.

يذكر أن إقليم "ننجرهار" القريب من الحدود مع باكستان يعد معقلا لتنظيم "داعش" إلا أن بعض القرى بمقاطعتي "خوجياني" و"شيرزاد" تقع تحت سيطرة "طالبان".

عن العضو بالمجلس المحلي للإقليم سهراب قادري قوله إن مقاتلي "داعش" سيطروا على ست قرى بمقاطعتي "خوجياني" و"شيرزاد" بالإقليم وأن القتال لايزال مستمرا.وتابع المسئول المحلي قائلا إن القتال تسبب في فرار قرابة 500أسرة من منطقة الاشتباكات، فيما لم تتوفر حصيلة للقتلى أو الجرحى.من جانبه، صرح آية الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم أن السلطات ستقدم المساعدة إلى النازحين عبر توفير المعونة الطبية والغذائية.يذكر أن إقليم "ننجرهار" القريب من الحدود مع باكستان يعد معقلا لتنظيم "داعش" إلا أن بعض القرى بمقاطعتي "خوجياني" و"شيرزاد" تقع تحت سيطرة "طالبان".

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