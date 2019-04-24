أميركا تفرض عقوبات على شخصين وكيانات مرتبطة بحزب الله

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف ميليشيات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

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وأفاد إشعار، نشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.