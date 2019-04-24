ترامب: المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام، بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم محاولتهما للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأبلغ ترامب الصحفيين، في البيت الأبيض بينما كان يهم بالمغادرة إلى فلوريدا، "نحن نحقق أداءً جيداً بشأن التجارة وأداءً جيداً مع الصين".

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة القادمة من محادثات التجارة في الثلاثين من إبريل الجاري في العاصمة الصينية بكين وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في الثامن من مايو المقبل في واشنطن.

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وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية إن المفاوضات تحقق تقدماً، لكن تفاصيل قليلة ما زالت باقية.

وكان ترامب قد حدد أول مارس موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق. لكنه مدد، في وقت لاحق، المهلة وقال إنه سيؤجل زيادة في الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، مشيراً إلى تقدم في المحادثات بين البلدين.