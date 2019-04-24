رئيسة وزراء اسكتلندا تدعو لتنظيم استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، اليوم الأربعاء، أن حكومتها ستطرح قريباً مشروع قانون يهدف إلى إجراء استفتاء على استقلال البلاد قبل العام 2021.

وقالت ستورجن، التي تترأس الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان الاسكتلندي في أدنبره، "سنطرح قريباً مشروع قانون يحدد القواعد لإجراء أي استفتاء راهناً أو مستقبلاً".

وأعربت عن أملها في تبني هذا المشروع قبل نهاية العام.

كانت سكتلندا، وهي أحد الأقاليم المكونة للمملكة المتحدة، أجرت استفتاءً في سبتمبر 2014 حول الانفصال عن بريطانيا. لكن الناخبين رفضوا استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بنسبة 55.42% مقابل نسبة 44.58 % كانت تؤيد الاستقلال.