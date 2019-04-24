إصابة 27 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال

أصيب 27 فلسطينياً? على الأقل? بالرصاص والغاز السام والمسيل للدموع في مواجهات اندلعت، اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الطواقم الطبية، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها تعاملت مع 27 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال داخل مدينة نابلس والتي تركزت في محيط قبر يوسف وشارع عمان ومفرق الغاوي شرق المدينة.

وكان نحو 1500 مستوطن قد اقتحموا مقام قبر يوسف فجراً بحراسة مشددة من جيش الاحتلال لأداء طقوس دينية رفقة أعضاء من الكنيست من حزب الليكود ورئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان.

واقتحم عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة "السموع" جنوب الخليل لإقامة صلوات تلمودية احتفالاً بالأعياد اليهودية.

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وأفادت مصادر محلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال أغلقت محيط البرج الأثري في البلدة وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم التلمودية.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الظاهرية ويطا، وتفوح وحارة أبو إسنينة وقرى الخط الغربي لمحافظة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على المداخل وقطعت الطريق أمام حركة تنقل الفلسطينيين تحت حجج أمنية واهية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق حدودية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الأبراج العسكرية وقوات مترجلة على الحدود أطلقت النار بشكل مكثف تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق خانيونس، وإلى الجنوب قبالة موقع صوفا شرق رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.