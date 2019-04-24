كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تهدد أمريكا بمواجهة عسكرية في مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، بالرد على أية محاولة تقوم بها الولايات المتحدة لمنع بلاده من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه من مصلحة بلاده أن يظل المضيق مفتوحا.

وقال ظريف، خلال أعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام"، "نؤمن بأن إيران ستواصل بيع النفط وسنجد مشترين وسنبقى نستخدم مضيق هرمز باعتباره الممر الآمن لتصدير نفطنا".

"إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مجنونة لمنعنا من استخدام المضيق سنقوم بإجراءات وقائية"، مشددا على "ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أنها إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز فإنها ستواجه الذين يحمون المضيق وأعني هنا الحرس الثوري الإيراني".

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يذكر أن واشنطن أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن على طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5+1".

ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول، من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر، وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات كلا من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.