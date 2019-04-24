كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش الجزائري يتهم أطرافا في الجزائر بـ"بيع ضمائرهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن أطرافا داخلية، لم يسمها، باعت ضميرها، ورهنت مصير الوطن من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة.

وشدد صالح، في كلمة له أثناء زيارته للناحية العسكرية الأولى، على تعهد الجيش بالاصطفاف إلى جانب الشعب "لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود، ومرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها"؛ بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف "هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقدا دفينا للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة".

وأكد أن الجيش "سيواصل التصدي لمخططات زرع الفتنة بين الجزائريين وجيشهم"، مشيرا إلى إيقاف أشخاص "نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية، وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع، وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال".

وأكد قايد صالح أن "الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزما بمرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

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ونفى أن تكون هنالك ضغوطات في محاربة المفسدين، مثمنا في الوقت نفسه استجابة العدالة لدعوات محاربة الفساد.

وجدد الفريق دعوته لجهاز العدالة "كي يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام"، مؤكدا أن "قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة هؤلاء الفاسدين".

والأسبوع الماضي، قال قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع.

وبالفعل، قالت قناة النهار التلفزيونية، الأربعاء، إن قاضي تحقيقات أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.

وكان قد تم القبض على المليارديرات الأربعة، يوم الاثنين، في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب، الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.